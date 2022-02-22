Son dakika haber! Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler

Irak'ın Erbil kentinde geleneksel çayhanelerin yanı sıra kahve ve restoran zincirlerinden farklı olarak, son yıllarda açılan otobüs, uçak ve bal peteği gibi sıra dışı tasarımlı alternatif kafeler gençlerin uğrak buluşma noktaları arasında yer alıyor.

Erbil küçük bir şehir olmasına rağmen hızlı bir tur attığınızda, kentin, bir yanda lüks villalar ve araçların yer aldığı pahalı ve konforlu hayata, diğer yanda ise mülteci kampları, göçmenler ve dar gelirlilerin zorlu koşullarına ev sahipliği yaptığına şahitlik edebilirsiniz.

Kent sakinlerinin çay, kahve içmek veya yemek yemek için gittiği kafeler de kişilerin ekonomik durumuna göre değişkenlik gösteriyor.

Geleneksel çayhanelerde ay çekirdeği eşliğinde bol şekerli çay kültürü sürüyor

Kent merkezindeki 6 bin yıllık Erbil Kalesi altındaki Mıçko Kıraathanesi ve 200 yıllık Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı'ndaki Mam Halil Çay Ocağı halkın yanı sıra kenti ziyaret eden siyasiler ve turistlerin uğramadan gitmediği geleneksel çayhanelerin başında geliyor.

Erbil'in eski yerleşim yerleri arasındaki Tacil Mahallesi ve İskan Caddesi'nden de geç saatlere kadar kalabalık eksilmezken, uygun fiyatlı sokak lezzetlerinin yanı sıra çok sayıda çayhaneyi de burada bulmak mümkün.

Geleneksel çayhanelerin yola taşan taburelerinde, sıcak ateşte kavrulan ay çekirdeğini tüketenleri ve kömürde yapılan bol şekerli çay servisinin hiç durmadığını görebilirsiniz.

Erbil'in lüks kafelerinin adresi: Ankava ve Gulan caddeleri

Merkezde tarihi Erbil kalesi olacak şekilde dairesel otoyollarla çevrili kentin dış halkalarına doğru ilerlediğinizde ise daha fazla modern kafeye rastlayabilirsiniz.

Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Ankava ilçesi, dünya mutfağından lezzetlerin bulunabileceği çok sayıda lüks kafesiyle özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

İtalyan ve İngiliz köylerinin yanı sıra "Dream City, Empire" gibi site, villa ve lüks konutların yer aldığı Gulan Caddesi üzerinde de lüks restoranların yanı sıra kahve ve restoran zincirlerinin şubeleri bulunuyor.

Sıra dışı tasarımlı kafelerin buluştuğu yer: Gazali Caddesi

Kentteki Gazali Caddesi ise sıra dışı tasarımlı kafeleriyle öne çıkarken, gençlerin tercih ettiği alternatif mekanların birçoğu bu bölgede yer alıyor.

Trafiğe kapalı, canlı müzik ve renkli ışıklandırmasıyla dikkati çeken caddeye ilk girdiğinizde şeffaf çadırlar içine konulmuş masalardan oluşan bir kafede çaylarını yudumlayan gençleri görüyorsunuz.

Caddenin sağlı sollu çok sayıda irili ufaklı kafelerinden birisi de bal peteği şeklinde dizayn edilen ve her peteğin içine konan masalarda müşterilerini ağırlayan 3 katlı bir başka kafe.

Akşam saatlerine doğru yoğunluğun arttığı ve insanların yürüyüşün yanı sıra fotoğraf çekmek için de uğradığı caddede mini bir karavan içinde hizmet veren berber de bulunuyor.

Biletsiz uçağa binebilirsiniz

Caddenin en ünlü kafeleri arasında ise renkli ışıklandırmaları, içerisindeki kitaplığı, masaları ve çeşitli süslemeleriyle "Otobüs Kafe Erbil" yer alıyor.

Otobüs Kafe'de çalışan Şadi Emin, AA muhabirine, 4 yıl önce burayı açtıklarında kentte çok az kafe bulunduğunu ve benzeri mekanlardan farklı bir yer açmayı planladıklarını anlattı.

Müşterilerinin hem otobüste oturup hem kahvelerini içtiklerini söyleyen Emin, özellikle gençler olmak üzere hemen herkesin kafeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Otobüs Kafe gibi birçok kişinin fotoğraf çekmek amaçlı uğradığı bir başka mekan ise caddenin sonunda yer alan Uçak Kafe.

11 kişilik yolcu koltuğu ve pilot kabininin bulunduğu uçak kafe, masalar olmasa da yanı başındaki açık ve kapalı iki ayrı alanda hizmet veriyor.

Merak ederek uçağın önünde ve içinde fotoğraf çektirenlerin sayısının, müşteri sayısından fazla olduğu kafenin sorumlusu Hemin Osman, 2012'de ilk defa uçakla seyahat etmesinin ardından bu kafe fikrinin aklına geldiğini anlattı.

Uçakta kahve ve yemek yeniyorsa, yerde de bunun yapılabileceğini düşünerek kafeyi açtıklarını ifade eden Osman, burada insanların biletsiz uçağa binebildiklerini söyledi.