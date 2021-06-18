Son dakika haber! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı
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Son dakika haber! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı

Son dakika haber! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırklareli programı kapsamında kentte bulunan Ün, Babaeski ilçesindeki programın ardından kent merkezine hareket eden parti konvoyundaki otomobile bindi.

Ün'ün bulunduğu otomobille 39 AE 707 plakalı hafif ticari araç, Pınar Mahallesi Babaeski kavşağında çarpıştı.

Kazada Ün ile hafif ticari araçta bulunan çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı
Son dakika haber! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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Son dakika haber! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı - Haberler
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