Son dakika haberi | Gece yarısı korkunç kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gece yarısı korkunç kaza: 1'i ağır 3 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı.