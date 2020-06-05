Son dakika haber! Gebzeliler arabalarında sinema keyfi yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Gebzeliler arabalarında sinema keyfi yaşadı

Son dakika yaşam haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'de düzenlenen 'Arabada Sinema' etkinliğine katılan vatandaşlar stres attı.

Son dakika haber! Gebzeliler arabalarında sinema keyfi yaşadı
05.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'de düzenlenen 'Arabada Sinema' etkinliğine katılan vatandaşlar stres attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirdiği "Arabada Sinema" etkinliğinin ikincisi, "7. Koğuştaki Mucize" filmi ile Gebze'de gerçekleştirildi. Gebze Yeni Adliye Yanı Açık Otopark'ta gerçekleştirilen etkinliğe arabaları ile katılan vatandaşlar film izlemenin keyfini yaşadı.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlayan arabada sinema etkinliğine Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar etkinlik alanını dakikalar öncesinden doldurdu. Filmi izlemeye gelen vatandaşlar muhteşem bir akşam yaşama fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi'nin ikramları ile filmi arabalarında izleyen Gebzeliler duygulu anlar da yaşadı. Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinledi. Aileler etkinliğin kendileri için büyük bir keyif olduğunu ve sinemaların kapalı olduğu bu zor zamanlarda bir nebze de olsa nefes alma imkanı sağladığını ifade etti.

'Arabada Sinema' etkinliğinin üçüncüsü ise 5 Haziran Cuma günü 21.30'da Körfez Kent Emlak Konutları'nın yanındaki açık alanda gerçekleşecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! Haber
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Şallı Tilbe Saran Hande Erçel Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Mete Gazoz Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Gebzeliler arabalarında sinema keyfi yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 12:48:51. #1.15#
title