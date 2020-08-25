Son dakika haber | Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber | Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber | Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
25.08.2020 04:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 04:29

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 34 BP 748 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen YD68 OPU yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 34 BP 748 plakalı otomobil içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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