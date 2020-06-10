Son dakika haber... Gebelere sosyal medyadan eğitim
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Son dakika haber... Gebelere sosyal medyadan eğitim

Son dakika gelişmesine göre Gebelere sosyal medyadan eğitim Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu, eğitimlerine sosyal medya üzerinden canlı yayınla devam ediyor Prof. Dr.

10.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:25

Gebelere sosyal medyadan eğitim

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu, eğitimlerine sosyal medya üzerinden canlı yayınla devam ediyor

Prof. Dr. Cüneyt Evrüke: "Gebeler korkup bize gelemeyince biz onların evine konuk olmaya karar verdik"

ADANA - Geçen sene Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açılan ancak korona virüs nedeniyle faaliyetine geçici olarak ara veren Gebe Okulu, eğitime sosyal medya üzerinden 6 profesör ve 3 uzmanın katıldığı canlı yayın seminerleriyle tekrardan başladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, koronavirüse yakalanma endişesi duyan hamile ve doğum yapan annelerin hastaneye ve muayeneye gelememesi üzerine böyle bir proje başlattığını söyledi.

Balcalı Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke'nin öncülüğünde 2019 yılı Mayıs ayında Gebe Okulu açıldı. Hamilelikten, doğum ve sonrasındaki 3 aylık lohusalık dönemine kadar anne adayları Gebe Okulu'ndan destek alırken tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs bu eğitimlerinde durmasına neden oldu.

Hamile kişilere bulaşma riski daha çok olan virüs nedeniyle anne adayları mümkün olmadıkça evden çıkmazken Prof. Dr. Evrüke, eğitimdeki açığı kapatmak için 8-17 Haziran tarihleri arasında sosyal medya üzerinden ücretsiz canlı yayınlar düzenleyerek eğitime devam etmeye karar verdi. Toplam 6 profesör ve 3 uzmanın katıldığı ilk canlı yayın geçen gün riskli bir gebelik geçiren ve Gebe Okulu'ndaki bütün derslere katılan Nermin Şahin Hocaoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlendi.

Bütün gebelerin erişimine açık olarak 20.00-21.00 arasında gerçekleştirilecek canlı yayınlarda anne adayları doktorlara istedikleri soruları sorup cevaplarını alabilecek.

"Gebelerin evlerine ulaşacağız"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, "Ben bu projeyi sosyal eğitim programı olarak düşündüm. Pandemi döneminde gebeler hastanede açtığımız Gebe Okulu'na gelmeye korkuyorlar. Onlar gelmiyorsa biz onlara hizmet verelim diye düşündük. Riskli gebeler birçok branşı ilgilendirdiği için bir takım çalışması halinde diğer branşlardaki hocalarla görüşerek 9 gün boyunca biz gebelerin evlerine ulaşarak onlara hizmet vereceğiz. Bu projede bir doktor lisanıyla değil bütün vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde onlara sorularını cevaplayıp neler yapmaları gerektiğini anlatacağız" diye konuştu.

"Geniş bir kitleyle ilk eğitimi düzenledik"

İlk canlı yayına katılımın çok iyi olduğunu vurgulayan Evrüke, "Arzu ettiğimizin çok üstünde bir rakamla karşılaştık. Bunda medyanın etkisi çok büyük. Ayrıca bütün doktor arkadaşlarımızın bu programı paylaşmasını sağladık. Geniş bir kitleyle ilk eğitimi düzenledik. Şuan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Hiç duyulmayan sorular soruldu"

Riskli bir gebelik geçirip 9 ay önce doğum yapan Nermin Şahin Hocaoğlu da, "Gebe Okulu'nda çok faydalı bilgilerden yararlandık. Ancak sosyal medya üzerindeki program çok daha farklı. İlk çocuğum 9 ay önce doğdu ve ikinci bebeğimin planlı bir gebelik ile olmasını istedim. Planlamayı yaptığımız sırada Kovid-19 gündeme geldi. Hamileliğim sırasında yüksek tansiyon ve kalp problemleri çıktı. İkinci bebeğimi planlarken diğer branşlardan da destek almamız gerekti. O nedenle ben sosyal medya üzerindeki yayına katıldım. Çok güzel bir etkinlik. Hiç duyulmayan sorular soruldu. Gerçekten çok faydası olan bir eğitim" dedi.

Son dakika haber... Gebelere sosyal medyadan eğitim

Kaynak: İHA

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