Son dakika haber! Gebe kedi, yırtıcı hayvan saldırısında ölmüş Son dakika haberleri: TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sokak ortasında, yırtıcı hayvan saldırısı sonucu telef olmuş gebe kedi bulundu.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sokak ortasında, yırtıcı hayvan saldırısı sonucu telef olmuş gebe kedi bulundu. Veteriner Mustafa Dülek, "Yabani hayvan ya da sokak köpeklerinin saldırısına uğramış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Turhal'ın Müftü Mahallesi'nde dün sabah kedi, sokak ortasında karnı yarılarak, telef edilmiş bulundu. Gebe olduğu belirlenen kedinin ölen 2 yavrusunun da karnından çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Turhal Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüden bölgeyi tespit eden polisler, çevrede araştırma yaptı. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi tarafından sabah işe giderken, çekilen görüntüler üzerine yapılan araştırmada, gebe kedinin yırtıcı hayvan saldırısında parçalandığı tespit edildiSosyal medyadaki görüntüleri inceleyen veteriner Mustafa Dülek, "Sokak kedisine benziyor. Yaklaşık 50 günlük gebe olduğunu düşünüyoruz. Görüntülerden, yabani hayvanın ya da sokak köpeklerinin saldırısına uğramış olduğunu düşünüyorum. Genel durum itibarıyla istemediğimiz süreçler ama ne yazık ki doğanın kanununun böyle olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA