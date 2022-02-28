Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesine tepki

Gazzeliler, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kullandığı " Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir." ifadesine tepki gösterdi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği eyleme katılanlar, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir" yazılı dövizler açarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Fransa Başbakanı'nın açıklamalarını reddettiğini belirtti.

Bu açıklamaların, işgalcilerin yanında yer alan Fransız ve Batı politikasının bir devamı olduğunu, Filistin halkının hak ve ilkelerini ihlal ettiğini vurgulayan Mısri, "Batı politikası Filistin topraklarında İsrail'e herhangi bir meşruiyet veremez." ifadelerini kullandı.

Batı'nın Filistin ve Kudüs'ün statüsü konusundaki tutumlarının "bölgede daha fazla gerginliğe neden olacağını" savunan Mısri, Fransa'yı "politikasını yeniden değerlendirmeye ve Filistin'e yönelik çifte standartlara son vermeye" çağırdı.

Fransa Başbakanı Castex, dün Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu CRIF'in düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir." demişti.