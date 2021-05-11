Son dakika haberleri | Gazze şehitlerini uğurladı
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Son dakika haberleri | Gazze şehitlerini uğurladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinli baba Saber ve oğlu Muhammed Süleyman için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinli baba Saber ve oğlu Muhammed Süleyman için cenaze töreni düzenlendi. Gazze'nin Cebaliye mülteci kampında düzenlenen cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı. Şehidin oğlu, babasının naaşı ile vedalaştı.

Son dakika haberleri | Gazze şehitlerini uğurladı
Son dakika haberleri | Gazze şehitlerini uğurladı
Son dakika haberleri | Gazze şehitlerini uğurladı
Son dakika haberleri | Gazze şehitlerini uğurladı
Son dakika haberleri | Gazze şehitlerini uğurladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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