Son dakika haber | Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett "Şifa"yı yanlış yerde buldu!

Son dakika haberi... Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, Hamas'ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığı yönündeki iddialar üzerinden sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı...