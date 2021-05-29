Son dakika haber | Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett "Şifa"yı yanlış yerde buldu!
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Son dakika haber | Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett "Şifa"yı yanlış yerde buldu!

Son dakika haber | Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett 'Şifa'yı yanlış yerde buldu!
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, Hamas'ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığı yönündeki iddialar üzerinden sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı...

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, Hamas'ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığı yönündeki iddialar üzerinden sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

Mesajında Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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