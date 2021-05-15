Son dakika haberleri... Gazze'deki saldırıda enkazdan akvaryumdaki balıkları kurtaran Filistinli çocukların sevinci kamerada

Bir son dakika haberine göre İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'de evleri bombalanan iki çocuk enkazdan akvaryum içindeki balığı kurtardı.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'de evleri bombalanan iki çocuk enkazdan akvaryum içindeki balığı kurtardı. Yaşadıkları sevinç ise kameraya yansıdı.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin yaşadığı çok katlı binaları hedef almayı sürdürüyor. Gazze'de İsrail savaç uçakları tarafından evleri hedef alınan iki Filistinli çoçuk, enkaz altından akvaryumdaki balıkları kurtardı. Filistinli çocukların yaşadığı sevinç ise kameraya yansıdı. "Onu biz kurtardık. Şimdide kuşları kurtarmak için geri döneceğiz" diyen çocuklar, "Onların yaşıyor olmasına çok sevindik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı