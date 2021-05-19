Son dakika haber... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, engelli baba, hamile eşi ve kız çocuklarını katleden İsrail'e tepki gösterdi
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Son dakika haber... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, engelli baba, hamile eşi ve kız çocuklarını katleden İsrail'e tepki gösterdi

Son dakika haber... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, engelli baba, hamile eşi ve kız çocuklarını katleden İsrail'e tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aynı "aileden engelli baba, hamile anne ve bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği" saldırıyı "katliam" olarak niteledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aynı "aileden engelli baba, hamile anne ve bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği" saldırıyı "katliam" olarak niteledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail, Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombalayarak düzenlediği saldırı ile, engelli bir baba, hamile eşi ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği yeni bir katliam gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Kudra bir başka yazılı açıklamasında da, saldırılar nedeniyle toplam yaralı sayısının da 1630'a çıktığını, bunların 470'inin çocuk, 310'unun kadın olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü yaralılardan 55'inin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail savaş uçaklarının son olarak Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombaladığını, saldırıda 3'ü aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Açıklamada, Saliha ailesinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden engelli baba İyad Abdulfettah'ın 35, hamile eşi Emani'nin 33, kızları Nağim'in ise 2 yaşında olduğu ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
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