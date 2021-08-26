Son dakika haber: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Refah Sınır Kapısı pazar günü çift yönlü açılıyor

Son dakika gündem haberine göre Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün tek yönlü pazar günü ise çift yönlü açılacağını duyurdu.