Son dakika haber: Gazze'de meydana gelen patlamada Kudüs Seriyyelerinden 4 kişi öldü Son dakika gelişmesine göre Gazze'nin doğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin doğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti. Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde geç saatlerde meydana gelen patlamada İyad Cemal el-Cedi (42), Mutez Amir el-Mebyad (29), Yakub Munzir Zeydiyye (25), Yahya Ferin el-Mebyad'ın (23) yaşamını yitirdiği belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi. Kaynak: AA