Son dakika haber: Gazze'de meydana gelen patlamada Kudüs Seriyyelerinden 4 kişi öldü
Son dakika gelişmesine göre Gazze'nin doğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.
25.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:11
Gazze'nin doğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.
Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde geç saatlerde meydana gelen patlamada İyad Cemal el-Cedi (42), Mutez Amir el-Mebyad (29), Yakub Munzir Zeydiyye (25), Yahya Ferin el-Mebyad'ın (23) yaşamını yitirdiği belirtildi.
Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
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Kaynak: AA