Son dakika haber | Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
10.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:30

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 aylık bir bebeğin yaşamını yitirdiği, 195 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Böylece Gazze'de can kaybının 10'a, vaka sayısının ise 1151'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 114 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, özellikle çocuk ve yaşlılar arasında virüsün yayılmasını engellemek için tüm vatandaşların salgına karşı alınan önlemlere uymasının bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Filistin genelinde can kaybı 214'e ulaştı

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'da da 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Son verilerle Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 214'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca 195'i Gazze'de, 255'i Doğu Kudüs'te, 805'i Batı Şeria'da olmak üzere bin kişide virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 37 bin 214'e ulaştığı, 25 bin 483 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

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