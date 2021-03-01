Son dakika haber: Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı ocak-şubat döneminde yükseldi
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Son dakika haber: Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı ocak-şubat döneminde yükseldi

01.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:05
Son dakika haber: Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı ocak-şubat döneminde yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 89,9 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 32,9 artarak 34,5 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 89,9 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 32,9 artarak 34,5 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin ocak-şubat döneminde doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 7,8 artışla 89,9 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,9 artarak 34,5 milyar metreküpe çıktı.

Özellikle Türkiye'ye yönelik ihracatın önemli oranda arttığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye'ye ihracat yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,9 arttı. Bununla birlikte, Türkiye, Gazprom'dan doğal gaz ithalatını şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazprom'un Çin'e doğal gaz sevkiyatının da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla artış gösterdiği belirtildi.

Rus yasalarına göre ülkenin boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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