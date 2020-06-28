Son dakika haber! Gazipaşa'da çıkan yangında 3 hektar orman alanı zarar gördü Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, 9 arazöz ve çok sayıda personelle de yerden müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA