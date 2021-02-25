Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'daki asayiş uygulamasında 1447 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
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Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'daki asayiş uygulamasında 1447 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

25.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:54
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'daki asayiş uygulamasında 1447 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması'nda 1447 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması'nda 1447 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 40 motosiklet unsuru, 40 ekip ve 180 personelin katılımıyla dün Gaziosmanpaşa'da uygulama yapıldığı belirtildi.

Uygulamada, 1447 şahsa GBT sorgulaması yapıldığı kaydedilen açıklamada, "228 motosiklet ve 708 araç kontrol edilmiş, 1 yoklama kaçağı yakalanmış, 1,83 gram marihuana maddesi, 5,35 gram plaka kubar ele geçirilmiş, 1 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, dün, saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine yapılan aramalarda, 199 gram toz kubar, 11 kilo 790 gram tütün, 3 uyuşturucu hap, 12 şeffaf poşet, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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