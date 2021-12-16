Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA CAN PAZARI; MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI - Haberler
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Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA CAN PAZARI; MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın birinci katındaki daire alev alev yandı.

GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın birinci katındaki daire alev alev yandı. Binada mahsur kalan, çocukların da aralarında olduğu 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.30'da Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1062 Sokakta 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında çocukların da aralarında olduğu kişiler mahsur kaldı. Korku ve paniğe neden olan yangının bildirilmesiyle sevk edilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılan kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Polis güvelik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA CAN PAZARI; MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA CAN PAZARI; MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA CAN PAZARI; MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

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