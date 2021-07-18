Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Edinilen son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda, 6 kilo 23 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda, 6 kilo 23 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da, Merkez Mahallesi'ndeki bir evin "uyuşturucu zulası" olarak kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarında çöp poşetlerine gizlenmiş halde 6 kilo 23 gram bonzai, yemek masası içerisine saklanmış 105 gram kokain, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 kutu 50 mililitrelik amonyak ele geçirdi.
Çalışmalar kapsamında, ikamet sahipleri oldukları belirlenen B.Y. ve Ö.Y. aynı gün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış