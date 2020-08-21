Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü
Son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü.
21.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:44
Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında birinin kalıp kalmadığını araştırıyor.
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Kaynak: İHA