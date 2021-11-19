Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KURYELERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KURYELERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'da, kontrolsüz şekilde yola çıkan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı.

GAZİOSMANPAŞA'da, kontrolsüz şekilde yola çıkan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Seyir halindeki motosikletli kazanın etkisiyle, minibüse çarparak durabildi. Kuryelerin kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Küçükköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdan caddeye kontrolsüz şekilde çıkan motosikletli kurye ile yolda ilerleyen başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Caddede ilerleyen kurye, çarpmanın etkisiyle önündeki minibüse çarparak düştü. Yaşanan kazada iki kurye de yaralanmazken, motosikletlerde hasar oluştu. Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KURYELERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KURYELERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber | GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KURYELERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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