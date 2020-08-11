Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi yapıldı.

Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ
11.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:32
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlere Kaymakam Numan Hatipoğlu ve beraberindekiler de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapılacağı duyurmuştu. Bu doğrultuda sabahın erken saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa Meydanı'nda ekipler denetim yaptı. Denetimlere Kaymakam Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindekiler katıldı. Kaymakam Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Usta, kafe ve mağazaları ile yolcu otobüsü ve minibüslerini tek tek denetleyerek hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Polisin yaptığı denetimlerde maske takmayan bir vatandaş, ekipler tarafından uyarıldı. 

"VATANDAŞLARIN MASKEYE RİAYET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"Denetimler sırasında açıklama yapan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Bugün tüm ülkede olduğu gibi Gaziosmanpaşa ilçemizde de "Sağlık için Hepimiz için" sloganıyla İçişleri Bakanımızın başlatmış olduğu denetim ve rehberlik faaliyetini icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle maskeye riayet ettiğini görmek, iş yerlerindeki tedbirlerin yerine getirilmiş olduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. İnşallah bu salgından ülkemiz ve dünya en kısa zamanda kurtulur" dedi.

- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Sezen Aksu Merve Boluğur Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:37:16. #1.15#
title