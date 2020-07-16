Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binanın duvarı çöktü
Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi.
16.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:23
Gaziosmanpaşa'da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada yaşayan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.
Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1140 Sokak'ta bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada yaşayan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. Çökmenin binaya verdiği hasar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA