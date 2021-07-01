Son dakika: Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada
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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada

Son dakika: Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen genç kadına yabancı uyruklu bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen genç kadına yabancı uyruklu bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, kapkaççıyı giydiği kıyafetten yakaladı.

Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra Nur Çayır isimli genç kadın evine doğru yürürken arkasından yaklaşan Afganistan uyruklu Sultan isimli kişi tarafından kapkaça uğradı. Genç kadın çantasını vermemekte dirense de başarılı olamadı. Çantayı çalmayı başaran şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS ŞÜPHELİYİ KIYAFETİNDEN YAKALADI

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmalarda kapkaç anını gören güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüleri inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için sokak çevresinde çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir sokakta şüpheliyi giydiği kıyafetten tanıyarak durdurmak istedi. Polislerden kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Kapkaça uğrayan Büşra Nur Çayır, kapkaçı gerçekleştiren Afganistan uyruklu Sultan isimli şüpheliyi emniyette teşhis etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kapkaç anı kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa'da yaşanan kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin önde yürüdüğü sırada arkadan gelen şahsın kadının çantasını alarak kaçtığı görülüyor.

(Caner Sönmez - Furkan Tan/İHA)

Son dakika: Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada
Son dakika: Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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