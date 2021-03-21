GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA
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GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA

21.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:48

Gaziosmanpaşa'da bekçiler ile hırsızlar arasındaki kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da bekçiler ile hırsızlar arasındaki kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Makas ile çalıştırıp çaldıkları araç ve malzemeleri bırakıp kaçan 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi'nde salı günü sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. 3 kişi önce park halinde bir kamyoneti makas ile çalıştırarak çaldı. Daha sonra bir iş yerine giren 3 şüpheli inşaat malzemesi satan dükkana girdi. Dükkandan çaldıklarını araca yükledikleri sırada Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle bekçileri şüphelileri fark etti ve kaçmaya başlayan 3 kişiyi kovalamaya başladı.

ARAÇ İLE GERİ GERİ KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Çalıntı kamyonet ile geri geri kaçan kişiler yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Bekçiler kamyonette yaptıkları incelemede çalıntı kamyonette, inşaat malzemeleri olduğunu belirledi.

PANİĞE KAPILIP O DA KOŞMAYA BAŞLADI

Şüphelilerin araç ile geri geri gelmeleri, aracı durdurup yaya olarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Geriye doğru giden kamyonet durunca üç şüpheli farklı yönlere doğru koşmaya başladı. Kaldırımda yürüyen adam, üzerine doğru bir kişinin geldiğini görünce paniğe kapıldı. Ne yapacağını bilemeyen adam, hızla koşmaya başladı. Adamın, üzerine gelen şüpheliden kaçma anı ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA BEKÇİLERDEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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