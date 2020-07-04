Son dakika haber | Gaziemir'e bir yılda 10 milyonluk yatırım vurgusu
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Son dakika haber | Gaziemir'e bir yılda 10 milyonluk yatırım vurgusu

Son dakika haberine göre Gaziemir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, borç yüküne karşın bir yılda 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Son dakika haber | Gaziemir'e bir yılda 10 milyonluk yatırım vurgusu
04.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:59

Gaziemir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, borç yüküne karşın bir yılda 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Gaziemir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla ve mali yılı kesin hesabı da oy birliğiyle kabul edildi. Rapora göre Gaziemir Belediyesi 2019 bütçesinin 101 milyon 575 bin lira olarak gerçekleştiği açıklandı. Yasa gereği Gaziemir Belediyesi 1. Başkan Vekili Vekili İzel Zenginobuz Derinsu'nun yönettiği, faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumda meclis üyeleri, raporla ilgili görüşlerini açıkladı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, borç yüküne karşın bir yılda 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Gaziemir metrosunun temelinin atıldığı, dil eğitim merkezinin hizmete girdiği, trafik sorunun çözüldüğü, mutlu insanların yaşadığı, kültür, sanat, spor, sağlıkla gelişen, engelsiz bir Gaziemir için gelirlerimizi artırmaya, borçlarımızı azaltmaya çalışıyorum. Canla başla çalışmaya da devam edeceğim" dedi.

"10 milyon lira yatırım yaptık"

Meclisteki partilerin raporla ilgili görüşlerini açıklamasının ardından konuşan Başkan Arda, "Evet para yok. Para olmayan bir yerde giderler gerçekleşmez. Kredibilitemiz 10 milyon liraydı. 6,5 milyon lirasını temizlik araçları için 3,5 milyon lirasını da tarihi Rum evinin kamulaştırması için kullandık. İki önemli iş yaptık. Biriyle kültürümüze sahip çıktık diğeriyle çöpte devrim yaptık. 15 aylık belediye başkanlığımın 5 ayı pandemi ile geçti. Buna karşın 10 milyon lira yatırım yaptık" diye konuştu.

"Mali disiplin ve tasarruf tedbiri"

Göreve gelir gelmez, "Mali disiplin, tasarruf ve kamulaştırma" dediklerini bu kapsamda temizlik işlerini taşerondan kurtardıklarını da anlatan Başkan Arda, şöyle konuştu: "Sadece çöp devrimimiz ile bir yılda 5 milyon lira tasarruf ettik. Geri dönüşüm atıklarıyla ilgili bugüne kadar hiç yapılmayan bir ihale yaptık. Yıllık 955 bin lira belediye gelir kazandırdık. Herkes bize gıptayla bakıyor. Kamusal alanları genişletiyoruz. 2019 sonu itibariyle piyasa bir kuruş borcumuz kalmadı. Sadece kamu borçlarımız var. Nasıl ödendi bunlar? Şu anda toplam piyasaya borcumuz 2 milyon lira. Bu da Gaziemir Belediyesi için küçücük bir rakam. Belediye çalışanlarımıza bir kuruş borcumuz yok. İşçinin alın teri kurumadan parasını ödüyoruz. Felsefimiz bu. Bunları hepsi mali disiplin ve tasarruf tedbirleri sonucu olan şeyler."

"YABO gurur duyacağımız bir proje"

Başkan Arda, bazı meclis üyelerinin Yurtdışı Akademik Burs Ofisi'ni (YABO) eleştirmesine anlam veremediği de dile getirerek, "YABO'yu sizler anlamamışsınız. YABO ofisimize müracaat edin brifing verelim. Orada iki insan istihdam ettik. Öğrencilerimize danışmanlık hizmeti veriyorlar. Avrupa Birliği projeleri için çalışıyorlar. Kardeş belediyeler için çalışıyorlar. Sosyal medyada YABO'ya 1 milyon lira harcadığımızı söylüyorsunuz. Bu rakamlara nereden ulaştınız? Gurur duyacağımız bir proje. Dışarıda 1500 avroya verilen danışmanlık hizmetini Gaziemirli gençlere ücretsiz veriyoruz. Bir yılda bir kişinin hayatını kurtarabiliyorsam o harcanan paralara helal olsun. Siz anlamamışsınız onu gördüm" cevabını verdi.

"Biz işleteceğiz"

Belediye mülklerini işleten firmalara yasal sürede uyarı yapılarak tahliye işlemlerinin başlatıldığını da belirten Başkan Arda, "Hepsinin yasal uyarıları süresinde yapıldı. Kendilerine oraları kamusal alanı genişletme çalışmalarımız kapsamında belediyenin işleteceği söylendi. Uyarıları yaptık, tebligatları gönderdik. Buralar maalesef belediyeye para getirmiyordu. Tepe restoranının işletmecisinin belediyeye 300 bin liradan fazla borcu vardı. Tahsil edilemiyor. Gelir getirmediği gibi oraya da giremiyorsunuz. Yasal süreçlerle oraları boşaltma talebimizi yaptık. Sosyal belediyecilik gereği o tesisleri biz işleteceğiz" dedi.

Ecrimisil hamlesi

Sosyal Market Projesi'nin yakın zamanda hizmete gireceğini, Porta Kafe'nin çalışmalarının hızlandığını kaydeden Başkan Arda, Sarnıç'taki 420 parseli ilgilendiren ecrimisil sorunuyla ilgili önemli yol kat ettiklerini söyleyerek, "Hürriyet ve Fatih Mahallerinde aynı konumda evler var. Ekiplerimiz bunlarla ilgili çalışıyor. Onlarla ilgili de müracaatımızı yapacağız. Bu sorunun çözümü için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gaziemir Metrosuyla ilgili ok yaydan çıktı"

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok iyi bir çalışma ve uyum içindeyiz" diyen Başkan Arda, seçim broşüründe yer alan Gaziemir Metrosu'yla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptığı görüşmeden bir hafta sonra Başkan Soyer'in metro ile ilgili girişimlere başladığını vurguladı. Tunç Soyer'e Gaziemirliler adına teşekkür eden Başkan Arda, şunları söyledi: "Artık Gaziemir Metrosuyla ilgili ok yaydan çıktı. Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi proje ihalesi yaptı. Süreç başladı. Önümüzdeki günlerde projeyi alan firma gelip sunup yapacak. Hangi güzergahtan geçecek nerede istasyon yapacak. Ulaştırma Bakanlığıyla yazışma safhasına gelecek. Bu kadar kısa sürede böyle bir sonuç aldığımız için çok mutluyum. İnşallah benim dönemimin son günü kazmayı vururuz."

Festival alanı müjdesi

Festival alanı ve futbol sahasındaki aksaklıklarla ilgili de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürüttüklerini açıklayan Başkan Arda, spor sahasının yenileme çalışmasını İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapacağını, konunun bu ay yapılacak meclise gelmesini beklediklerini dile getirdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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