Son dakika haber | Gaziemir'de hasta nakil araçları yeniden hizmete başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Gaziemir'de hasta nakil araçları yeniden hizmete başladı

Son dakika güncel haberine göre Gaziemir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen sağlık hizmetleri tekrar başladı.

Son dakika haber | Gaziemir'de hasta nakil araçları yeniden hizmete başladı
10.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:02

Gaziemir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen sağlık hizmetleri tekrar başladı. Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla belediyenin Hasta Nakil Ambulansı ile Engelli Hasta Aracı Hizmetleri tekrar vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu hizmetlerin tekrar başlamasıyla vatandaşlar hastaneye rahatça ulaşıp tedavi olabilecek.

Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti ile yaşlı ve yatağa bağımlı durumdaki hastalar evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Hastalar, hastanelerdeki bakım ve tedavilerinin sonrasında yeniden evlerine bırakılıyor. Hastaları sağlık kuruluşlarına taşıyan ekipler, burada tedavi ve işlemlerin yürütülmesi sürecinde de hastalara yardım ediyor. Teknik ve tıbbi donanıma sahip olan ambulanslarda bir acil tıp teknisyeni ile şoför görev yapıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların 48 saat önceden 0232 216 20 20 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.

Engellilere özel araç

Engelli Hasta Aracı Hizmeti kapsamında ise engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Özel asansör donanımlı araç ile tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireylerin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesine katkı veriliyor. Bu hizmet kapsamında kanser tedavisi gören hastalara da ulaşım desteği veriliyor. Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi, fizik tedavi ya da diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Vatandaşları hastaneye taşıyan ekipler, muayene işleminin ardından hastaları tekrar evlerine bırakıyor. Engelli Hasta Aracı Hizmeti'nden yararlanmak isteyenler 999 0 251 dahili 1853 ve 999 0 112 numaralı telefonlardan randevu oluşturabiliyor. - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu Yaşam
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Berat Albayrak Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Yalın Alişan Demet Özdemir
Spor Falcao Sergen Yalçın Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Gaziemir'de hasta nakil araçları yeniden hizmete başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 10:25:31. #1.14#
title