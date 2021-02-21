Son dakika haber! Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 510 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 451 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 24 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 285 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 35 kişiye para cezası kesildi.

Denetimlerde 120 iş yeri, 69 toplu taşıma aracı kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal