Son dakika haber... Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 548 kişiye para cezası
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Son dakika haber... Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 548 kişiye para cezası

05.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:34
Son dakika haber... Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 548 kişiye para cezası

Son dakika haberi: Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 548 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 548 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte koronavirüs denetimlerine devam edildi.

Denetimler sırasında karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 371, sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmeyen 158 kişiye cezai yaptırım uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 kişiye 14 bin 400 lira, maske takmayan 2 kişiye ise 1800 lira ceza verildi.

Ekipler 486 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 9 araca işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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