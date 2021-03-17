Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
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Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz

17.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:28
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kontrollü normalleşme sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısında 100 bin nüfusa göre vaka sayısında artış görülen kentte kurallara uyulması halinde 10 gün içerisinde eski duruma dönüleceğini söyledi.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kontrollü normalleşme sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısında 100 bin nüfusa göre vaka sayısında artış görülen kentte kurallara uyulması halinde 10 gün içerisinde eski duruma dönüleceğini söyledi.  

Türkiye genelinde yarın 300 bin denetim personelinin katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti Gaziantep'te 8 bin personel ile başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, denetim kapsamında esnafları tek tek ziyaret ederek, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.Türkiye'de 15 gün önce açıklanan koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan kentte, vaka sayılarında artış görüldüğünü belirterek tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla tüm Türkiye'de denetimler yapılıyor. Biz de Gaziantep'te 8 bin kişi ile bugün belirli bölgelerde denetimler gerçekleştiriyoruz.  Vatandaşlarımıza tedbirlere uyulması gerektiğini söylüyoruz. Tedbirlere uyulduğu zaman vaka sayılarında düşüşü görüyoruz. Uyulmadığı zaman da artışı görüyoruz. Bizde de 1 ay içerisinde 100 bin de 27'lerden 67'lere bir artış söz konusu. Kurallara uyduğumuzda 10 gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara gelebiliriz. Bu konu tamamen kişisel disipline kişisel tedbirlere bağlı" dedi.'TİCARİ HAYATIN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR'Vali Davut Gül, amaçlarının ticari hayatın herhangi bir sekteye uğramadan devam etmesi olduğunu aşıların etkisini gösterip virüsün etkisinin azalması için belirli bir zaman gerektiğini bu zaman içerisinde de hayatın devam etmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: "İsteğimiz ticari hayatın herhangi bir sekteye uğramadan kontrollü olarak devam etmesi. Çünkü aşıların etkisini göstermesi ve virüsün etkisini kaybetmesi belli bir zaman alacak. Bu zaman içerisinde de hayatın devam etmesi gerekiyor. Gaziantep, aşılamada Türkiye ortalaması ile aynı durumda. Şu anda 65 yaş ve üzeri aşılanıyor. 65 yaş üzerinde olan vatandaşlarımızın 60 yaş üzerindeki eşleri aşılanıyor. Türkiye'de tedbirler güncellenmedi. 15 gün önceki tedbirler ne ise o şekilde devam etti. Yeni güncellemeler yeni kriterlere göre yapılacaktır. İnşallah o güne kadar biz de vaka sayısı olarak biraz daha düşmüş olacağız."

Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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