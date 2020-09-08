Son dakika haber | GAZİANTEP Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılar
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Son dakika haber | GAZİANTEP Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılar

Son dakika gelişmesine göre Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılarGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

08.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:11

Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılar

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı Tren Garı'nda meydana geldi. Garda dolaşan Erdal Yaşar ile arkadaşı Ahmet Dursun Özdemir, selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı. İki arkadaş, fotoğraf çekmek isterken bir anda elektrik akımına kapıldı. Yaşar ve Özdemir'in çığlıkları üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vagon üzerindeki yaralılar ekipler tarafından alınarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haber | GAZİANTEP Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılar

Kaynak: DHA

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