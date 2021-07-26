Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına...
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Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına...

Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
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Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına... - Haberler
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