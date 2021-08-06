Son dakika haber | Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer ve sezon hedefine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer ve sezon hedefine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber | Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer ve sezon hedefine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, sezon başlamadan transfer gündemini kapatmak istediklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, sezon başlamadan transfer gündemini kapatmak istediklerini bildirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erol Bulut, kulüp tesislerinde gazetecilere, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade takım olarak sahadaki reaksiyonu önemsediğini ifade eden Bulut, "İki hafta sonra lig başlıyor. Bir hazırlık maçı daha yapacağız. Takım ve bireysel hatalarımızın asgari seviyeye gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Görüştüğümüz bazı futbolcular var"

Lig başlamadan transfer çalışmasını bitirmek istediklerini belirten Bulut, "Yaptığımız transferler oldu. Forvet hattında Borven aramıza katıldı. Gol yollarını inşallah onunla yakaladığımız pozisyonları değerlendireceğiz. Aramıza birkaç futbolcu arkadaşımız daha katılacak. Görüştüğümüz bazı futbolcular var. Lig başlamadan bitirebilirsek daha iyi olacak. Yeterince futbolcu izledik ve teklifleri götürdük. Onlardan geri dönüş bekliyoruz." diye konuştu.

Forvet hattına yapılacak takviyelerin yabancı sorunu ve yüksek maliyetler nedeniyle kolay olmadığına işaret eden Bulut, kulübün geleceği ve teknik başarı için en doğru kararları almaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Bulut, yeni sezon hedefleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Kafamızda takımı kurup, sistemi oturtmak ve en iyi şekilde işlemesini istiyoruz. bu da bir günde olan bir iş değil, haftalar sürüyor. Şu an daha iyisini görmek isteyen bir ekip var. Çünkü biz nerde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Daha iyi yerde olmamız gerekiyor. Kalite aramıza katmamız gerekiyor. Hedef, geçen senenin daha iyisini yapmak. Onun için aramıza kaliteli bir kaç arkadaşımızın katılması gerekiyor. Benim her zaman hedefim oldu. Ben başladığım günden bu yana hedefler içinde oldum. İnşallah geçen seneden daha iyisini yapacağız. Ama bu demekle olmuyor. Çalışmak, transfer ve kaliteyle oluyor. Bu da zaman gerektiriyor. Onun çabası içinde olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Yusuf Güney İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer ve sezon hedefine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:11:09. #1.16#

title