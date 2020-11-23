Son dakika haber! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 49 şüpheliye "uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar