Son dakika haber | Gaziantep'teki trafik kazasında tır sürücüsü öldü
Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.E. idaresindeki 16 EB 576 plakalı tır, İ.İ. yönetimindeki 20 BK 188 tır ile Gaziantep-Nizip Otoyolu üzerinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü A.E'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir