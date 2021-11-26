Son dakika haber! Gaziantep'teki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım'da gözaltına alınan Suriyeli 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 24 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa gömülü vaziyette bulunan el yapımı patlayıcı düzeneğinde parmak izi saptanan, ayrıca 8 Kasım'da tutuklanan A.H'nin ifadelerinde, terör örgütü PKK'da yer aldığını belirttiği A.A'nın da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden operasyonda aranan bir şüpheli daha yakalanmıştı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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