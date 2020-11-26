Son dakika haber! Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası
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Son dakika haber! Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

26.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:32
Son dakika haber! Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

Son dakika haber... Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Mehmet Ruştu Tiryaki katıldı.

Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı tutuksuz sanık Ahmet H, faaliyetlerinin terör eylemi olmadığını, siyasi parti ve dernek faaliyeti olduğunu söyledi.

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Sanık Ahmet H, jandarmayla girilen çatışmada ölen kişilerin ailelerine yapılan ziyaretin de dernek faaliyeti kapsamında olduğunu öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Ali Çelenk'in, çatışmada ölen kişilerin terör örgütü PKK mensubu olup olmadığı yönündeki sorusunu sanık, "evet" diye yanıtladı.

Dinlenen diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, faaliyetlerinin terör kapsamında olmadığını iddia etti.

Bazı avukatların duruşma salonunda terörle mücadele şubesi ekiplerinin bulunduğunu ve baskı hissettiklerini belirterek, salondan çıkarılmalarını talep ettiler.

Başkan Çelenk'in, "Somut bir şey var mı?" sorusuna avukatın olumsuz yanıt vermesi üzerine Çelenk, duruşmanın aleni olduğunu ve izlenebileceğini söyledi.

Duruşma savcısı, mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutukluluklarının devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşma, yarın avukatların savunmalarıyla devam edecek.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden süreçte 7 tutuklu serbest bırakılmış ve soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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