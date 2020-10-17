Son dakika haber! Gaziantep'teki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
17.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:46
Son dakika haberine göre Gaziantep'te bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Gaziantep'te bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Sanayi Mahallesi'nde Metin Köseoğlu'nun (46) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, 6 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Metin Köseoğlu, 15 Ekim'de Sanayi Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş