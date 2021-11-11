Son dakika haber: Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 96 bin 400 makarona el konuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 96 bin 400 makarona el konuldu

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 96 bin 400 makarona el konuldu

Son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 96 bin 400 makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 96 bin 400 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince istihbarat doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

Şahinbey ilçesindeki 1 iş yeri, ev ve araçta arama gerçekleştiren ekipler, 86 bin boş ve 10 bin 400 dolu makarona el koydu.

Operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
ESENLER'DE ABLASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

ESENLER'DE ABLASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

 Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title