Son dakika haber: Gaziantep'teki arazi kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
30.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:44
Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 40 yaşındaki Ergün K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Kazım G. ise ağır yaralanmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA