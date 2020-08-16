Son dakika haber: Gaziantep'teki anız yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki anız yangını söndürüldü.
16.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:38
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki anız yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mezbahane mevkisi Emirtepe Ormanlık yakınında anız yangını çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın sonrası yaklaşık 5 dönümlük arazi zarar gördü.
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Kaynak: AA