Gaziantep'te yeni yıla silah sesleriyle girildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yeni yılın ilk dakikalarında çok sayıda kişi tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açtı.

İslahiye'de, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birçok noktadan silah sesleri duyuldu. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin balkonuna ve çatısına çıkarak havai fişekler eşliğinde, silahlarla rastgele ateş açtı.