Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
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Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor

22.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:44
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor

Son dakika haberler... KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte restoranlar sadece paket servis yapmaya başladı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte restoranlar sadece paket servis yapmaya başladı. Gaziantepli işlemeci Onur İbili de sıcak kebap yeme alışkanlıklarının devam etmesi için paket isteyen müşterilerine kebabı vakumlayarak göndermeye başladı.

Koronavirüs vakalarındaki artış üzerine getirilen yeni kısıtlamalar kapsamında Gaziantep'teki lokanta ve restoranlar da paket servise geçerek, müşteri alımını durdurdu. Paket servise geçen işletmecilerden Onur İbili, Gazianteplilerin kebabı sıcak sevdiğini ve bu sebepten vakum makinesi yardımıyla pişirilen kebaplara el değmeden ve soğumadan isteyenlere ulaştırdıklarını söyledi.

'SICAKLIĞINI 4 SAAT KORUYOR'Onur İbili, vakumlanarak paketlenen kebabın sıcaklığını 4 saat boyunca koruduğunu söyledi.İnsanların sıcak tüketimi sevdiği için bu şekilde yapılan pakete de ilgi gösterdiğini anlatan İbili, "Devletimizin aldığı yeni kararlardan dolayı mekanda servislerimizi kapattık. Paketlemede de özel vakumlama sistemi dediğimiz bir sistem var. Kebabı sıcak çektiğimiz zaman vakum sistemi ile üzerini kapatıyoruz. Kebabı koyduğumuz paketin böylece hava almasını engelliyoruz. 4 saat boyunca sıcak durumda kalıyor. Bu sayede hem Gaziantep'teki vatandaşlarımıza hem de şehir dışından isteyen insanlara gönderebiliyoruz" dedi.

'EL DEĞMEDEN PAKETLENİYOR'Pandemi dolayısıyla insanların hijyen kurallarına uygun bir paket sistemi beklediğini söyleyen Onur İbili, vakumlama ile kebabın paketlendiği sırada el ile temas etmediğini belirtti.Müşterilerin bu uygulamaya ilgi gösterdiğini anlatan İbili, "Şu an paket servislerimiz iyi gidiyor. Pandemi dolayısıyla insanlar hijyen kurallarına uygun bir paket sistemi istedikleri için böyle daha uygun oluyor. İnsanlarımız sıcak yemeye alıştığı için böyle bir paketleme sistemini duyunca çok seviniyorlar. Hiç el değmeden direkt müşterinin kapısına kadar ulaşabiliyor. Tüm müşterilerimiz bunu çok sevdi ve iyi talep gösteriyorlar" diye konuştu.  

Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor
Son dakika haber: Gaziantep'te yasak sonrası kebaplar, vakumlanarak servise gönderiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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