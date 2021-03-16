Son dakika haber | Gaziantep'te yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haber | Gaziantep'te yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

16.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:36
Son dakika haber | Gaziantep'te yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberler... Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet O. ile avukatı katıldı.

Sanık, esnaf olduğunu, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet O'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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