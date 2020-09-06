Son dakika haber: Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haber: Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son dakika haber: Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
06.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.09.2020 16:38

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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