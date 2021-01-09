Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

09.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:44
Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda sentetik uyuşturucu, hassas terazi, antika tabanca ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Ekiplerce bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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