Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, bazı adreslere baskın yaptı. Operasyonda satışa hazır halde bin 42 gram metamfetamin, 7 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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