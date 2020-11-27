Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

27.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:28
Son dakika haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 48 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Adreslerdeki aramalarda 628 gram uyuşturucu, 104 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 7 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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