Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

24.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:08
Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin, Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerindeki 4 adrese düzenledikleri operasyonda 4 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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